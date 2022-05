En Veracruz, ya es normal “que el sobrino del Alcalde sea el Tesorero”: Diputado

El Congreso del Estado ha recibido quejas ciudadanas de que, en al menos 10 Ayuntamientos, los presidentes municipales han incurrido en nepotismo al colocar a familiares cercanos en puestos claves, dijo Paul Martínez Marie.El diputado local y vocal de la Comisión de Vigilancia, reconoció que puede haber más Ayuntamientos con ese tipo de prácticas, toda vez que hay personas que aún no se atreven a denunciar o porque desconoce la Ley y consideran que ese tipo de acción es normal.“Las personas ven normal que llegue un alcalde y que su cuñada esté de secretaria del Ayuntamiento o que su sobrino sea Tesorero”, expuso.Agregó que para la gente ya se ha vuelto algo trivial ese tipo de situaciones y es precisamente eso, lo que se quiere evitar, pues después ya no se puede hacer gran cosa.El legislador añadió que se ha solicitado a los munícipes que corrijan esa situación, pero no han hecho caso.Por ello, no descartó la posibilidad de que se intervengan algunos Ayuntamientos, no con el afán de sancionarlos sino para darles asesoría y acompañamiento para que corrijan.“Pero si no entienden cómo se deben hacer las cosas, o crean que sus formas de hacer las cosas son correctas, entonces sí vamos a tener que tomar en cuenta las sanciones necesarias; ojalá hagan caso y puedan enderezar esas conductas”.