En Xalapa, el 90% de los comercios son informales, revela Alcaldía

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, informó que actualmente, el 90 por ciento de negocios en la capital no están regularizados, es decir, permanecen en la informalidad.



"En una reunión del Consejo de Mejora Regulatoria, estuvieron varios representantes de las Cámaras tocando la problemática que estamos viviendo en estos momentos. Se tocaron datos alarmantes, cerca del 90 por ciento de los negocios en Xalapa no están regularizados", dijo.



En ese sentido, reiteró que la capital del Estado es una de las ciudades con los costos más altos para la apertura de negocios, los cuales oscilan entre 80 mil y 90 mil pesos.



"Este año subió el costo de la licencia, en algunos casos hasta el 100 por ciento, sí se subió bestialmente. Tocamos asuntos como son los dictámenes a terceros, que ahí sí estamos hablando que son costos prohibidos, hay consultores que están cobrando hasta 60 mil pesos por un dictamen", dijo.



Ante dicha situación, consideró como necesario crear las condiciones idóneas y empezar a dar certidumbre para que los comerciantes se puedan regularizar.



"En muchos casos, el mismo Ayuntamiento está promoviendo el comercio informal al no dar la facilidad de que la gente pueda inscribirse", finalizó.