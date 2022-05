En Xalapa, marchan familiares por desaparecidos de mayo

Colectivos de Búsqueda marcharon desde Palo Verde a Plaza Lerdo la mañana de este sábado por sus familiares desaparecidos en un mes de mayo: Gemma Mávil Hernández, el 3 de mayo de 2011; César Enrique García Romero, el 11 de mayo de 2013 y Mauricio Miguel Morales Ortega, el 17 de mayo de 2020.Al respecto, la integrante del Colectivo Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero, explicó que a pesar de las marchas realizadas en marzo y abril, no existen avances por parte de las autoridades en las investigaciones para localizar a sus familiares."Avances, no hay avances en las carpetas. Por más que la gente va a revisar sus carpetas, todo el tiempo que queda pendiente de investigar o de hacer, pues llega uno y le dicen 'ya reiteramos, ya mandamos, ya pedimos, ya hicimos' pero no hay ninguna respuesta sobre las carpetas".Por lo anterior, Delgadillo Romero enfatizó que la fiscal general del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, acumula errores en el desempeño, entre ellos, la detención por equivocación de Antonio de Jesús "N" y la falta de certeza en el caso Viridiana Moreno."Los diputados y todos ellos están viendo todos los errores que han estado cometiendo en estos días la Fiscalía, (...) todo esto sale en los medios de comunicación y ya ellos tendrían que pedirle una información o algo a la Fiscal de qué está pasando con todos esos errores que está cometiendo".