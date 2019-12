El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, consideró que las reglas de operación de los programas sociales federales deben ser más "claras y estrictas" y con una revisión bien organizada.



Y es que señaló que hay quienes están haciendo mal uso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues existen beneficiarios que no les interesa capacitarse sino solo recibir el apoyo y tutores que solo les interesa quien les haga los mandados o cubrir espacios sin pagar en lugar de contratar a personal.



"Se hace mal uso del programa, hay tutores que están haciendo mal uso y también algunos jóvenes. El programa es noble y da muchas oportunidades", detalló.



En este sentido, aseveró que en el ayuntamiento de Xico, además de tener un numeroso grupo de estos beneficiarios, algunas de las áreas no los están capacitando de manera adecuada ya que hay casos que únicamente los usan para mandados, mientras en otros los jóvenes no hacen nada.



"La capacitación no es correcta, son las dos prácticas, hay algunas áreas que son responsables, que sí están capacitando a los chicos adecuadamente pero hay otras que están haciendo lo contrario los utilizan para poner el café, ir a mandados o sea no se están capacitando. Yo diría que la gran mayoría no se están capacitando.



Son muchos, es una cantidad exagerada y que no hacen nada o cosas que no van con su capacitación, hacen manualidades, sin duda como tutor se tiene la responsabilidad", finalizó.