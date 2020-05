En Xico, pobladores tienen la ilusión de festejar a María Magdalena

Aunque autoridades municipales de Xico ya consideran cancelar la fiesta en honor a María Magdalena en julio, algunos habitantes ya se preparan con danzas y con todo lo tradicional que acompaña a esta festividad.



Y es que Veracruz se encuentra en el pico de la pandemia por coronavirus, por lo que ya autoridades adelantaron que este festejo se cancelaría, pues es un evento que se prepara con meses de anticipación.



Sin embargo, los devotos católicos que año con año participan con grupos de danzantes, desde hace algunas semanas comenzaron a citar para efectuar ensayos de danzas que son dedicadas a la Santa María Magdalena.



A través de un grupo de Facebook se convocó a la rifa de una licuadora para comprar los accesorios que usa un grupo de danzantes, además de que se observó a través de esa página que los premios fueron entregados de manera personal y sin ningún tipo de precaución sanitaria.



“Se les vuelve a pedir su apoyo y les hace una invitación general a participar en esta nueva rifa para apoyo de accesorios que ocupan los danzantes. Esta vez se rifará una licuadora, la rifa se llevara a cabo el día 10 de mayo 2020. El costo del boleto es de $15, ojalá que nos puedan apoyar y de antemano muchas gracias”, es parte del mensaje.



Luego, en el mismo grupo se publicó una convocatoria para lograr reunir a esta cuadrilla de danzantes para llevar a cabo un ensayo en una privada del municipio e incluso algunos comentarios fueron de apoyo, señalando que es bueno tener fe y que “primero Dios nada pasará”, mientras otros consideran que no debe hacerse para evitar más contagios.



“Sera este domingo 24 de mayo, a las 11:00 am, nos estaremos reuniendo en la privada que está en el taller del Excélsior (lugar de siempre) ¡¡Ánimo banda!!”.



Cabe señalar que en este municipio hay dos casos sospechosos y uno confirmado, por lo que en estos últimos días las autoridades han pedido no realizar ningún tipo de reunión para evitar los contagios.