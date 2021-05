En Xico, remodelación de capilla desató pleito entre vecinos

Habitantes de la colonia Úrsulo Galván, en el municipio de Xico, exigen que las autoridades municipales “destraben” un conflicto entre vecinos, por la remodelación de una capilla en la calle Benito Juárez.



Y es que exigen el arribo de personal de Catastro Municipal para que delimite la calle, donde se hacen reparaciones a una capilla, lo cual, a decir de algunos vecinos, ha causado molestias y afectaciones.



Sergio, uno de los colonos, informó que hay una inconformidad, no por la remodelación de dicha capilla, sino porque su construcción ocupa una parte de la calle y obstruye el libre tránsito.



“No queremos que la quiten, sino que la reubiquen, porque ya lleva muchos aquí, antes había pocas casas y ahora ya somos 17 familias afectadas, porque su construcción está en la calle, esto no tiene nada que ver con religiones, somos católicos la mayoría. Pero se obstruye el paso, queremos que a nadie afecte esta situación, si nos vamos a la vía legal, debe haber libre tránsito, que haya una manera que no nos afecte, con las creencias no nos metemos”, detalló.



Y es que, al no existir un acuerdo entre ellos, pidieron la intervención de la autoridad municipal, para que haga delimitaciones de la mencionada vía.



“Quien tiene que mediar el asunto es el Ayuntamiento, que venga Catastro Municipal, que delimiten, esto ya es una denuncia ciudadana para que se respete el libre tránsito, legalmente que se haga lo que se tiene que hacer”, pidieron.