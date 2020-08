En zona rural de región Nogales, restringen paso a deportistas por temor al COVID  

Pobladores de comunidades rurales en los municipios de Nogales, Acultzingo, Mendoza, La Perla y Mariano Escobedo restringieron el acceso a deportistas que cada día llegan a sitios turísticos para la práctica de alguna actividad deportiva y recreativa.



Espacios como Piedra del Águila y sendero Palo Verde, en Nogales; carretera Mendoza-La Cuesta y El Mirador, en La Cuesta de Mendoza, así como los senderos de Tecamalucan y Barranca Seca en Acultzingo fueron restringidos por pobladores.



En Mariano Escobedo, la zona de Los Arenales y en La Perla la carretera escénica al volcán Pico de Orizaba, donde son algunos de los sitios donde se tiene conocimiento de que ciclistas, corredores, montañistas y familias asisten.



A pesar que los deportistas van de paso, no hacen estancias prolongadas y visitan espacios abiertos donde no interactúan con los residentes, el mensaje de los lugareños ha sido claro: “No queremos que vengan con la enfermedad a nuestras comunidades y si no hacen caso, les vamos a cerrar el paso”, advierten.



Con esta situación se han encontrado deportistas, prestadores de servicios y familias que visitan dichos lugares para dejar derrama económica y mantener los empleos de venta de comida, renta de caballos y transporte, aunque hasta el momento no se han registrado enfrentamientos.



Los grupos de deportistas hicieron un llamado a las autoridades de dichos municipios para conocer la información oficial, pues hasta donde se sabe los espacios no han sido restringidos, pues principalmente se utilizan caminos, carreteras, senderos y bosques.