En Zongolica, cuentahabientes se quejan por cajeros automáticos descompuestos

Son tres cajeros automatizados de BANCOMER, SANTANDER y BANAMEX que están instalados en la planta baja del Palacio Municipal de Zongolica pero ninguno de ellos funciona permanentemente, casi siempre están “fuera de servicio”.



Habitantes de la región montañosa que utilizan esos equipos informaron que solicitaron a los gerentes regionales de esas instituciones bancarias mayor compromiso con los cuentahabientes, sin que hasta el momento tengan respuesta.



Dijeron que luego pasan días sin que funcionen los cajeros, normalmente es porque se quedan sin efectivo o presentan alguna falla técnica en su operatividad pero “normalmente siempre pasa lo mismo, están fuera de servicio”.



En esta localidad de Zongolica hay oficinas de Banco Azteca, Caja Zongolica y Caja Popular Mexicana, sin embargo, no tienen la capacidad para atender las necesidades de la población.



Los cuentahabientes de BANAMEX, SANTANDER y BANCOMER tienen que trasladarse hasta la ciudad de Orizaba para realizar sus operaciones bancarias, ya que ante la falta de funcionamiento de los cajeros instalados en Zongolica, no les queda otra opción, lo que representa gastos y pérdida de tiempo.



Expresaron la urgencia de que estas empresas sean más responsables, porque el hecho de que los cuentabientes sean indígenas no los hace son menos que los que viven en las grandes ciudades, porque su dinero y su condición de ser humano es el mismo.