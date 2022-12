Encuentran a cuatro de los ocho extraviados en montaña de Tepoztecatl

Tres de los ocho integrantes de una familia extraviada en la montaña Tepoztecatl, desde la tarde del sábado, salieron por su propio pie y fueron localizados está mañana con visibles signos de hipotermia.Un cuarto varón, quien resbaló y cayó a un barranco de 50 metros durante la tarde del sábado, fue localizado en otro punto por habitantes de la comunidad "El Arroyo", con golpes y contusiones.Los cuatro integrantes restantes, quienes buscaban a su familiar accidentado, siguen sin ser localizados, pues no conocen las rutas de la montaña.Israel Téllez Texoco, quien viaja con tres familiares se comunicó vía telefónica con familiares y amigos, quienes le informaron que su tío accidentado en el barranco -de quien no se da a conocer su nombre- ya fue localizado.Ahora esperan que los tres excursionistas sean localizados en las próximas horas, o bien encuentren el sendero de regreso para ponerse a salvo, pues no llevan ropa de abrigo ni provisiones.