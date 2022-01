El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que dio positivo a COVID-19 y que es asintomático. “Ni modo, ya me tocaba”, compartió en Twitter.Alfaro informó que le dieron a conocer que varios colaboradores dieron positivo a Coronavirus, por lo que se aplicó una prueba, la cual resultó también positiva.Se dijo sorprendido porque no tiene ningún síntoma, “dolor o molestia” y que justo el pasado viernes se realizó una prueba en la que dio negativo, por lo que su agenda no tuvo ningún cambio esta semana.“Aguanté casi dos años sin contagiarme, fue una bendición y bueno, hoy me tocó”, expresó en un video difundido en sus redes sociales.El Gobernador anunció que se aislará y continuará con sus labores desde casa.