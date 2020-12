El presidente de la agrupación de Taxistas Libres Unidos de Coatepec, Julio Alejandro Monge Hernández, aseguró que, si las autoridades autorizan la entrada de Uber, sería un “golpe” para el sector.



Dijo que ya la pandemia ha dejado afectaciones al gremio, pues registran fuertes pérdidas económicas y disminución de los servicios.



“Tengo entendido que no autorizaron, sería un golpe fuerte para nosotros que tenemos una concesión para prestar el servicio, se sabe que deben tener una concesión para poder prestar en cualquier modalidad de transporte público y es que aparte de la pandemia, nos afecta que lleguen otros a prestar el servicio”, dijo.



Entrevistado, señaló además que las tarifas son desiguales debido a que los taxistas deben hacer muchos pagos, entre ellos, pagar impuestos, mantener las unidades en buen estado y seguros que les exigen.



“Si yo tengo un carro particular y no pago impuestos, pues eso puede ser que se dé un servicio más económico, no sé cómo trabaje Uber, como sean sus unidades, si es una empresa, no sabemos. Tenemos el seguro del auto como nos lo exigen y es más caro que el de un carro particular, nos los venden más caros, tenemos que pintar la unidad, tenerla en buenas condiciones, pagar tenencias, impuestos”, comentó.



Refirió que será necesario que las agrupaciones se reúnan para definir las acciones a ejercer ante el ingreso de estas plataformas.



“Nos vemos afectados y todas las agrupaciones tendríamos que platicarlo para ver qué es lo que va a seguir, en Coatepec son unas mil unidades”, concluyó.