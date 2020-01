Entre asalto y homicidios, taxistas de región Coatepec urgen atención de Gobierno

El líder de la Unión de Taxistas de Coatepec, Héctor Contreras Suárez, indicó que este gremio está buscando de manera urgente una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, luego de los constantes hechos delictivos que se han registrado en esa región.



Advirtió que es obligación del Estado proporcionar seguridad a este sector golpeado por la delincuencia, al ser cuestionado sobre el asesinato reciente de un taxista de Coatepec en el municipio de Ixhuacán de los Reyes.



“Estoy tratando de tener una audiencia con el Secretario de Seguridad Pública, basado en los hechos que se han suscitado últimamente, no es uno son varias personas que han caído, otros les han robado los carros, les han pegado, los han asaltado, es obligación del Estado otorgar la seguridad. No sé de qué manera pero nosotros llevamos muchos años solicitando puestos de revisión, los retenes, que si bien es cierto no son la solución por lo menos pasar a un módulo a revisión pero no nos han hecho caso”, aseveró.



Aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación les ha quedado a deber en materia de seguridad, pues señaló que prácticamente en municipios circunvecinos, como Ixhuacán, no existe autoridad alguna.



“Ojala seamos atendidos, tenemos una aplicación que estamos echando a andar y que los compañeros se sumen a estas acciones pero no es la solución, con eso no se salvan las vidas, estamos en esa sintonía, que revisen a los usuarios no sólo al conductor, que hagan revisión pareja. Ustedes saben los hechos que suceden por esa zona, para allá no hay autoridad”.



“Estamos indefensos, ¿qué medidas podemos implementar? Pues buscar la atención con los retenes, a lo mejor nos manifestamos pero no se logra nada y con este gobierno que tenemos, son capaces de fincarnos responsabilidad en algo, no hay resultados de tantos casos”, abundó.