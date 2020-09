Entrega Bingen Rementería pantallas a niños de escasos recursos, en Veracruz Puerto

El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, informó que ya entregó las pantallas a 11 niñas y niños de la Ciudad de Veracruz, que resultaron ganadores de la rifa que realizó en su página de Facebook hace un par de semanas.



Bingen Rementería recordó que esta rifa fue con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia de escasos recursos, que no contaban con una televisión para que sus hijos pudieran continuar con su educación desde casa, como lo marca la Nueva Normalidad.



"Hoy los niños y las niñas tienen que estudiar mediante aparatos electrónicos y hay mucha gente que desafortunadamente no tiene el acceso a ellos. Por eso decidimos donar once pantallas y ya se las entregamos", señaló el legislador del Partido Acción Nacional.



A su vez, Bingen Rementería recalcó que "nos llena de orgullo, de satisfacción y felicidad ver la cara de los niños que están contentos porque saben que van a poder seguir estudiando y también ver la tranquilidad de los papás al saber que sus hijos no se van a atrasar en la escuela".