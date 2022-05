Entrega Gobernador documentos agrarios y títulos parcelarios, en Úrsulo Galván

El trabajo coordinado por los tres niveles de gobierno permite avanzar y “hacer justicia” a la gente que por años estuvo en la incertidumbre, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al entregar documentos agrarios, así como títulos parcelarios a pobladores de comunidades del municipio de Úrsulo Galván.En un evento que se llevó a cabo este viernes en la cabecera municipal, el mandatario reconoció el respaldo del Registro Agrario Nacional (RAN), así como de la Procuraduría Agraria, para llevar a cabo esta entrega y con ello hacer justicia a ciudadanos de un municipio que lleva el nombre de uno de los más importantes agraristas como fue Úrsulo Galván.“Estemos entregando certificados parcelarios y títulos de propiedad, yo viví en El Ciruelo, me da gusto entregar a la señora madre de un gran amigo mío. Hacemos una justicia histórica, no olvidemos que este municipio lleva el nombre de un gran agrarista veracruzano, dos de los distinguidos agraristas, tienen en honor a ellos dos municipios Úrsulo Galván es uno de ellos. En nombre de los agraristas veracruzanos hacemos justicia al pueblo de Veracruz, al campesino que está labrando la tierra y trabaja para alimentarnos”, resaltó el mandatario en su mensaje.Asimismo, adelantó que para el mes de septiembre próximo se entregará documentación agraria a 416 beneficiados, de comunidades del municipio de Zempoala.“También para la gente de Zempoala en septiembre vamos hacer entrega de 416 Documentos Agrarios y Títulos de Propiedad. Esto es suma de varios esfuerzos, tres órdenes de gobierno estamos en esto”, adelantó y reiteró que continuarán trabajando en coordinación los tres órdenes de gobierno en beneficio de los ciudadanos.A decir de García Jiménez, se continuará cumpliendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.“Vamos a seguir, ya está puesta la fecha, nos vemos en septiembre en Zempoala, allá lo vamos hacer. Como lo he dicho, amor con amor se paga y estamos cumpliendo”, finalizó el titular del ejecutivo.