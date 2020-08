Eric Cisneros recorrió Acultzingo y no halló autodefensa alguna

En un recorrido en el municipio de Acutzingo, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, constató que no hay presencia de grupos de autodefensas y de nueva cuenta advirtió que cualquier persona o grupo que se ubique con armas, drogas o municiones, será detenido y entregado a las autoridades.



Dijo que en Acultzingo y el resto de Veracruz se hace cumplir la Ley, por lo que se descartan ‘autodefensas’ en la región y en el Estado.



“En Veracruz vamos hacer cumplir la Ley para todos y si hay una persona, un grupo armado que se promocione y se encuentre en posesión de armas, de droga, municiones, va a ser detenido y presentado ante las autoridades correspondientes”, expuso.



En el recorrido que realizó la tarde de este lunes en ese municipio de la región montañosa del Estado, que limita con Puebla, insistió que en Veracruz “se acabó la impunidad”.



“Hay leyes, hay autoridades y por lo tanto vamos hacer cumplir la Ley para todos; el tiempo de impunidad en Veracruz se acabó”.



En este sentido, dejó en claro que no se permitirá ningún grupo armado en esa zona, así como en ningún punto de la geografía veracruzana, esto en referencia a los videos que circularon hace unas semanas donde se aprecia a presuntos grupos armados.



“Constatando que en todo el territorio veracruzano este gobierno está haciendo cumplir la Ley, hace una semana apareció un video en donde se expresaba que había en esta región un grupo de autodefensas, lo que quiero decirle a todos nuestros paisanos veracruzanos que no vamos a permitir ni aquí, ni en ningún lugar que alguien se auto nomine autodefensa”, finalizó.