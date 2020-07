Eric Cisneros se reincorporará a sus actividades hasta ser negativo a COVID

El Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, no volverá a sus actividades públicas hasta que resulte negativo en la prueba de COVID-19.



Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que aún se mantiene en confinamiento en su hogar, atendiendo los temas de su encargo a distancia, esto, luego de cinco días de haber permanecido hospitalizado.



“Los cuenqueños no nos doblamos ni nos rajamos fácilmente”, aseveró al referir que va evolucionando pero los últimos días han sido complicados.



“He sido testigo de que una cosa que parece simple como respirar, para muchos a causa del coronavirus es difícil por la falta de aire, por eso les insisto a los veracruzanos, sigamos con la prevención”.



No obstante, dejó en claro que nunca estuvo en una condición extrema sobre su estado de salud, por lo que lamentó que medios de comunicación se prestaran a generar noticias falsas.



“Y sobre todo desear la muerte de otra persona y creo que no se vale; incluso un medio de comunicación del puerto de Veracruz publicó una fotografía de una persona que no es su servidor: se me hace verdaderamente grotesco la falta de seriedad de algunos medios y comunicadores que expandieron noticias que no tenían que ver con la realidad”, sostuvo el funcionario estatal.



En este sentido, señaló, que en cuanto empezó a sentirse mal de salud, buscó el apoyo y auxilio de los médicos, de manera que no llegó a medidas extremas, gracias a una atención oportuna.



“Son ellas y ellos, los médicos de Veracruz y del país, los nuevos héroes de este tiempo por el trabajo comprometido que hacen en favor de la salud de miles de veracruzanos; a ellos, y a quienes han perdido a un familiar o ser querido por esta pandemia, envío un mensaje de solidaridad y con profundo agradecimiento”, expuso.



Para finalizar, reiteró que para no poner en riesgo a nadie, no regresará a sus actividades públicas hasta que la prueba a Covid-19 resulte negativa y mientras tanto, continuará operando a distancia.