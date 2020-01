Es “imposible” poner de acuerdo a comunidad LGBT sobre bodas gay, dice Diputada

La coordinadora del grupo mixto “Acción Nacional” Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, afirmó que es prácticamente imposible legislar en torno a las uniones igualitarias debido a que ni siquiera los grupos LGBTTI se ponen de acuerdo.



La panista aseguró que la primera ocasión que fue Diputada, buscó impulsar una figura que promoviera los derechos civiles de todas las personas que se agrupan en la comunidad gay pero fue un fracaso.



“Realmente resultó imposible ponerlos de acuerdo entre ellos; imposible y eso fue una experiencia personal”, dijo.



Afirmó que por esta razón, está en contra de la reforma que permite las uniones igualitarias, puesto que “ya le tocó” preguntarles y decirles a este sector de la sociedad sobre este tema pero no hubo avances.



Subrayó que los integrantes de su bancada están en contra de la reforma, pues se excluye a voces que están en contra de los matrimonios gay.



Añadió que hay otras prioridades en Veracruz, como la Seguridad y la Salud y sólo hasta que estas exigencias de la población estén cubierta se puede debatir temas como las uniones igualitarias.



“En Veracruz, hay municipios con pobreza extrema, que no le vamos a poder dar al niño con cáncer medicamentos, que como Estado no tienes una medicina en el Hospital General, por ejemplo, que es el que me toca en mi Distrito pero sí tienes dinero para implementar una ideología de género”.



Además, aclaró que el dictamen para reformar el Código Civil y permitir, entre otros temas, las uniones gay en Veracruz, está circulado y en cualquier sesión podría someterse a votación del pleno, puesto que MORENA tiene mayoría.