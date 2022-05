Es irreversible: Aumentará temperatura del planeta, debemos prepararnos

Entre la comunidad científica mundial hay preocupación porque es irreversible que a causa del calentamiento global, en el corto plazo, aumente la temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados, cuyas consecuencias son impredecibles, por lo que los seres humanos debemos prepararnos para aprender a vivir en escenarios adversos.La investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (UV), Raquel Aparicio Cid, advirtió que hay modelos que vaticinan aumentos de temperatura entre 2 y 3 grados y otros de hasta 8 grados “pero para ese entonces ya no habrá vida en el planeta”.Pero, que aumente la temperatura global en 1.5 grados centígrados “ya es un problema para todos”.En ese sentido, sólo basta echar un vistazo por las calles de las grandes ciudades para observar aves de diversas especies que han muerto de sed porque los manantiales donde se abastecían están secos.Los efectos del cambio climático ya son irreversibles y por ello, los seres humanos debemos prepararnos para aprender a vivir en escenarios muy difíciles y llenos de incertidumbre, sobre todo donde el agua será un elemento esencial pero definitivamente escaso.Dijo que, aunque en estos momentos se emprendan acciones para revertir o detener los daños que se han hecho durante 200 años, las fuerzas geofísicas ya se han desatado y los efectos, tan sólo por la contaminación y deforestación, seguirán desarrollándose durante los próximos años.Por ello, hay que prepararnos para aprender nuevas formas de vida en este mundo y en ese sentido, expuso que, en la India, la población ya sabe que año con año tendrá inundaciones y como no se quiere mover de sus territorios ya han aprendido a adaptar sus viviendas, porque saben que estarán inundados por algunos meses.“Yo creo que eso es lo que nos va a pasar, creo que tendremos que aprender a vivir en un escenario de incertidumbre (…) las certidumbres que tuvimos hasta ahorita ya están rebasadas, es cosa de tiempo para que todos nos veamos afectados”.Reconoció la capacidad de adaptación de los seres humanos pero será en escenarios donde prevalecerán inundaciones, deshielos, deforestación y altas temperaturas.Pese al escenario tan adverso que se avizora, dijo que todavía hay Gobiernos que siguen apostando y privilegiando el desarrollo económico y no se toman el tiempo para implementar medidas más radicales que protejan el medio ambiente, por ejemplo, siguen propiciando la fabricación de vehículos a gasolina cuando ya hay otras formas de transporte.Aunado a ello, siguen prevaleciendo grupos sociales que no están pensando en las consecuencias y no cambian sus roles de vida.“Parte del problema son los estilos de vida de la clase más rica, pues esas personas están representando la mayor parte de la pérdida de recursos naturales; algunas de ellas siguen teniendo albercas en sus casas cuando en el mundo hay personas que ya están resintiendo la escasez de agua. El comportamiento humano es la parte más complicada”.