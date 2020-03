Escasea el huevo en tiendas de Xalapa; se dispara el precio

A cinco días de haberse establecido la cuarentena por la contingencia de salud pública ante el coronavirus, en Xalapa se reporta el desabasto de huevo. En los comercios que lo expenden, su costo alcanzó casi los 100 pesos.



En un recorrido por algunos supermercados de esta ciudad, el producto gallináceo brilla por su ausencia, los encargados del área comentaron que se desconoce el porqué de la falta de este producto, puesto que no es la temporada baja de su producción.



De acuerdo a la información proporcionada, la caja de huevo con 12 conos registra un precio de 960 pesos, por lo que cada cono con 30 unidades se cotiza en 80 pesos, por lo que cada huevo en los comercios se está vendiendo entre 3 y 5 pesos cada uno.



Las amas de casa han tenido que peregrinar por varios establecimientos comerciales para adquirir este producto de la canasta básica, sin resultado alguno, por lo que se preguntan, en dónde quedó lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrados y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de que no se daría el desabasto de alimentos de primera necesidad a consecuencia del COVID-19.



Aunado al desabasto de este producto, se ha corrido el rumor de que los expendedores de tortilla también pretenden hacer su agosto con la emergencia sanitaria y pretenden aumentar el precio a este producto, el cual en Xalapa se cotiza en 11 pesos el kilogramo y establecerlo en 16 pesos.



Algunas personas entrevistadas, que pidieron el anonimato, cuestionaron cómo le harán para subsistir la cuarentena impuesta por López Obrador, si no hay ingresos para la gran mayoría de la población que vive de lo que gana diariamente, pues está empleada de manera informal.