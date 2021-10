Escuelas carecen de lo necesario para clases presenciales, reclaman estudiantes

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) expresaron su inconformidad ante el regreso a clases presenciales, esto ante la falta de infraestructura para un regreso seguro."Hay muchas escuelas que todavía carecen de la infraestructura necesaria para el regreso a clases se manera presencial", declaró la dirigente estatal de la FNERRR, Lorena Ixtepan Martínez.Aclaró que a nivel estatal existen nueve obras inconclusas, como es el caso del TEBAEV del Coyol, municipio de Tantoyuca, en el que aún no se han terminado de construir las aulas."Hay jóvenes que están tomando sus clases en aulas de palo", manifestó.Ixtepan Martínez exhortó a las autoridades a atender sus necesidades y sus peticiones, pues a pesar de solicitar audiencias con el director del Instituto de Espacios Educativos, no han recibido respuesta alguna."Exhortamos a las autoridades a que no hagan caso omiso al llamado, pues ya son reiteradas veces que se han solicitado audiencias, reuniones con el director de este instituto", manifestó.Añadió que las autoridades no han hecho su trabajo, el cual es aplicar recursos que ya están destinados para obra."Nosotros no estamos de acuerdo con la negatividad de las autoridades y que se están tardando mucho en aplicar los recursos que prácticamente es el trabajo que ellos están realizando", comentó.La dirigente finalizó mencionando que ante la omisión a sus demandas, harán manifestación pacífica en el Instituto de Espacios Educativos este jueves 4 de noviembre, solicitando la pronta resolución a sus demandas.