Escuelas de Veracruz ya no pagarán por luz: SEV

La Secretaría de Educación en Veracruz (SEV) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmarán un convenio para que las escuelas públicas no paguen más el servicio de energía eléctrica, informó el coordinador de delegaciones de la dependencia, Victor Vargas Barrientos.Explicó que en 13 delegaciones han sido intermediarios para dicho acuerdo y la idea es que las 18 mil 406 escuelas públicas del Estado no paguen el servicio."Hay un convenio que se va a firmar entre la CFE y SEV donde se le va a condonar a todas las escuelas el pago de la luz, nos han llegado las peticiones en las 13 delegaciones y hemos sido intermediarios para esos acuerdos para que se de la condonación tanto de adeudos como de pagos actuales, en la Secretaría estamos convencidos que las escuelas públicas no deben pagar el servicio", dijo. A finales de mayo pasado , el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, explicó que la dependencia gasta al año más de 240 millones de pesos en apoyar a las escuelas con sus recibos de luz.Aclaró que no hay ningún “subsidio” para los planteles, sino que la dependencia se encarga del 50% del pago.“Nosotros pagamos más de 240 millones de pesos anuales. A veces llegamos a una escuela y nos dicen: ‘Oiga, apóyennos con el pago de la luz’. Pero nosotros cubrimos el 50 por ciento de las escuelas”, dijo en aquel entonces.Por su parte, Vargas Barrientos agregó que se sigue firmando acuerdos para que preescolar, primaria y secundaria no paguen luz.