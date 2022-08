Escuelas en Zongolica permanecen en el olvido

A tan sólo tres días de que inicien las clases con el regreso presencial de todos los alumnos, las escuelas de la comunidad de Zapaltecatl, en Zongolica, no tienen las condiciones para recibir a los menores, afirmó el agente municipal Martín Temoxtle García.Explicó que a los planteles que hay en esa localidad, que son desde preescolar a telebachillerato, tienen años de no recibir mantenimiento, por lo que las estructuras están debilitadas.Mencionó que ha habido huracanes, sismos, y esas escuelas tienen cuarteaduras, por lo que a los padres les da desconfianza llevar ahí a sus hijos.Consideró que esto ha provocado incluso que haya deserción escolar, pues anteriormente había al menos 200 alumnos en las instituciones educativas, pero ahora apenas llegan a 100 y quizá algunos no hayan dejado de ir por esa razón, pero otros sí.Comentó que algunos maestros han optado por trabajar en otro lugar, ya no dentro del salón y eso es incómodo.El agente municipal señaló que esta situación ya la han dado a conocer a las autoridades educativas, pero no les han hecho caso, por lo que hizo un llamado público a Espacios Educativos para que acudan a esta comunidad y vean en qué condiciones están las escuelas.