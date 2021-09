Al comentar que “probablemente le ganamos a Oaxaca”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que en dos meses, la empresa Constellation Brands podría confirmar que instalará una planta cervecera en la zona sur de Veracruz.Esta inversión, según lo informado desde el pasado mes de junio en la Ciudad de México, sería millonaria y crearía de más de 2 mil empleos en la zona.“No (dieron una fecha) pero lo van a decidir, no tardan más de dos meses, ya tienen todo su estudio y sólo estaba esta última reunión para decir que en efecto de nuestro lado estamos en disposición ya de recibirlos y pusimos las cartas sobre la mesa para que el trámite sea lo más ágil posible”, dijo.El Mandatario estatal explicó que el corporativo cervecero tomará la decisión y la darán a conocer en su momento, aunque expuso que ya tienen todas las presentaciones y “ya tienen avanzados” los trámites para que apegados a la normatividad pueden instalarse.“Es una empresa muy grande, traería varias etapas, cientos y cientos de empleos, por lo cual pensamos que el ponerse en ese corredor, viene a subsanar el problema de falta de empleo”, aseguró el titular del Ejecutivo.Al respecto, mencionó que el Corredor Interoceánico conectará a Coatzacoalcos, Minatitlán y los municipios aledaños; donde la oferta laboral se vio duramente dañada por la afectación a la Industria Petrolera, Petroquímica y de Fertilizantes, causada por las “políticas neoliberales” en los sexenios pasados.De igual modo, dijo que la Federación también podrá otorgarles otras ventajas a las empresas que se asienten en la zona.Toda la zona sur la habían estudiado para ver donde sí podían asentarse y donde no, con toda una gama de posibilidades que a ellos les agradó. “Eso fue lo que me expresaron”, asentó.Adicionó que además de cumplir con la normatividad, Constellation Brands atenderá y apoyará “con mucha sensibilidad social” algunas causas sociales, destacando la donación de millones de pesos en especie para afectados del huracán Grace a través de la Cruz Roja.