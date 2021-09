Esperan que Miguel Ángel Yunes Márquez acuda ante Juez

Por la falsificación de documentos a su favor Miguel Ángel Yunes Márquez debe comparecer y si no lo hace, el Juez de Control debería declararlo sustraído de la justicia, dijo el abogado Jorge Reyes Peralta.



El excandidato por la Alcaldía de Veracruz, cabe recordar ha sido denunciado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y de títulos contra la fe pública para obtener la nominación al cargo en las pasadas elecciones.



Al respecto, el abogado que procedió en su contra en representación de una integrante de MORENA, comentó que volverá a solicitar al Juez de Control cite por segunda ocasión para que se presenten a enfrentar el proceso respectivo.



Del mismo modo, indicó que pedirá que este lunes se haga el apercibimiento de que en caso de que no se presente y sea declarado como evasor de la justicia para que la Policía Ministerial la que lo ubique y lo traslade a comparecer.



Reyes Peralta reiteró que el proceso penal con el número de expediente 151/2021 sigue abierto en los juzgados de Pacho Viejo, y también son señalados el actual alcalde de Veracruz, Fernando Yunes; la secretaria del Ayuntamiento; el Exdirector de Gobernación; el Director actual de Gobernación y dos jefes de manzana.



El abogado explicó que en su momento sólo comparecieron justificando su inasistencia los dos jefes de manzana, mientras que los funcionarios públicos involucrados no se presentaron o no se dieron por enterados.



Reyes Peralta recordó que se trata de seis denuncias sobre los mismos delitos que fueron integrados a un solo proceso penal y la denuncia inicial se presentó por militantes del PAN agraviados en el proceso electoral interno para designar candidato.



Sumándose a eso denuncias presentadas por representantes de diversos partidos políticos ante el OPLE, así como por una candidata a regidora que participó en el proceso electoral pasado.



“Les quiero decir que esto inicia con una denuncia que hace Acción Nacional, posteriormente lo hacen representantes de diversos partidos en el OPLE y finalmente nos contrata la candidata a regidora Virginia Roldan Ramírez, en total son seis denuncias y fueron acumuladas en el mismo proceso”, dijo.



Reyes Peralta dijo que se busca que el panista y señalados comparezcan en libertad, para no generar la oportunidad de que se justifique el proceso en su contra como un ataque político.



“Él va decir que lo persiguen, que es preso político, que por eso tiene orden de aprehensión (…), nosotros no queremos que esté en prisión porque se va a revictimizar, estamos en la etapa de investigación y lo que queremos es que el se presente a comparecer y responda”, señaló el abogado.



Sin embargo, afirmó que en caso de que los involucrados no se presenten ante el juez en los siguientes citatorios, podrían aplicársele la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por estar evadiendo la acción de la justicia.