Esperan que partidos incluyan en candidaturas a mujeres indígenas

La representante legal de la Asociación “Hagamos Algo”, Rosa Aurora García Luna, señaló que a la organización llegaron al menos 10 casos de violencia política en el anterior proceso electoral en la entidad veracruzana.



"A nosotros nos han llegado unos 10 casos. No (dimos) el seguimiento jurídico porque en ese momento los proyectos no estaban enfocados en eso pero sí (canalizamos) casos de mujeres que están ahorita en puestos de toma de decisiones y que han sufrido violencia dentro de sus funciones".



Estas quejas de violencia política también corresponden a algunas titulares de Institutos Municipales de las Mujeres de algunos municipios.



Respecto de las mujeres de los pueblos originarios, detalló que en este proceso electoral es obligatorio que se tomen en cuenta candidaturas de mujeres indígenas, esto, al ser un sector de la población discriminado constantemente.



"Lo que queremos ver es que esas candidaturas se les den a mujeres indígenas. No sabemos en qué proceso están los partidos".



Indicó que otra de las problemáticas que padecían las féminas en los procesos electorales, era que los partidos políticos las colocaban como candidatas en lugares donde se sabía que no podían ganar.



"Uno de los criterios que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) es que no se pueden colocar a las mujeres en los distritos perdedores, se tiene que hacer un análisis de los partidos que tienen mayor probabilidad de ganar y ahí se tienen que colocar a mujeres, ese es uno de los criterios que ya están vigentes y que los partidos tienen que tomar en cuenta".



Por ello, invitó a candidatas, candidatos y medios de comunicación a participar en el proyecto "Acciones de intervención para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en Veracruz", en el cual se impartirán talleres y pláticas a los interesados.