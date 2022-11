Esta mañana falleció el investigador Román Güemes, en Xalapa

La mañana de este domingo 13 de noviembre decidió Román Güemes Jiménez dejar de luchar y enfilar sus pasos al Mictlán. El antropólogo escritor tenía varios días internado en el hospital, donde le hicieron una intervención quirúrgica que no logró superar. Descansa en paz.El narrador y poeta, nació en Tecalantla, municipio de Platón Sánchez, un 9 de agosto de 1953. Fue estudiante de Antropología Social y Lingüística de la Universidad Veracruzana.Su interés lo llevo a convertirse en investigador de las culturas indígenas del norte de Veracruz, años de hacer el registro y documentar las costumbres, tradiciones, música y lengua del grupo nahua. Su trabajo profesional lo llevó a reunir un vasto archivo de la oralidad nahua, faceta que destaca su trabajo como recopilador, traductor y escritor de esa misma lengua.A finales de los setentas se convierte en académico en la facultad de Antropología Social y Lingüística de la Universidad Veracruzana, donde logró forjar innumerables generaciones de estudiantes. Su trabajo constante y serio le permitió formar parte de la Dirección General de Investigaciones de dicha institución.Las investigaciones tuvieron tal repercusión que fue en el año de 1985 cuando le entregaron el Premio Nacional y Centroamericano de Cuento Indígena, posteriormente, en 1987, el Premio Nacional de Narrativa Oral, así́ como la presea “Sol Poniente”, entregada durante la Fiesta Anual del Huapango, en Amatlán Naranjos, al norte de la Entidad.El destacado académico universitario logró compartir sus conocimientos al publicar una buena cantidad de libros, como lo son “Una Caricia a la Tierra”, ensayo editado en el año de 1991; “Memorias del Politemiquistero”, cuento que se publicó en 1992); “¡Mira, aquí estamos!” editado en el año 1996, entre otros.Académico e investigador que, con guitarra, jarana, cuatro o violín, entre otros instrumentos, gustaba de interpretar la música veracruzana y de otras partes del país. El investigador Güemes señaló que “la música huasteca es parte importante de la memoria histórica y la tradición oral porque no se aprendió en una academia, sino en el seno de nuestros hogares, de nuestra familia y de nuestra comunidad.”El antropólogo Federico Colín, visiblemente consternado comentó que este sábado estuvo con él. “Me recordó que “los amigos jamás se olvidan”, le di mensajes enviados por amigos que les gustaría ver, todos antropólogos de la UV. Y le dije “necesitas un don huasteco” y sonrío. Llegaron otras personas, una enfermera con la comida de la cual eligió agua de jamaica para beber. Después no quiso comer más y se durmió. Nadie como él para comprender la cosmovisión de la Huasteca como él.”