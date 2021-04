Estalla personal médico; la 4T debe vacunar primero a “todo” el sector

Personal médico de Xalapa se sumó a la protesta nacional para exigir al Gobierno Federal y Estatal que vacune contra COVID-19 a todos los trabajadores del Sector Salud, tanto público como privado.



De acuerdo con Marcos Antonio Martínez García, médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Alta Especialidad (CAE) "Dr. Rafael Lucio", aún faltan por vacunar doctores de consultorios privados, enfermeras, enfermeros, camilleros y personal de intendencia que también trabajan día a día en los hospitales y clínicas.



"Todos ellos son médicos y demás personal y están recibiendo pacientes con COVID en los consultorios y clínicas particulares que no han sido hasta este momento inmunizados pero eso sí, ya quieren inmunizar docentes. Ya quieren inmunizar a otro tipo de personal cuando los médicos, que se supone éramos los héroes de esta pandemia, hasta este momento no han sido (todos) inmunizados".



Reunidos tan sólo unos cuantos trabajadores en el Teatro del Estado "General Ignacio de la Llave", señaló que la mayoría de los médicos del servicio privado reciben a personas aparentemente estables pero que en realidad la mayoría terminan en el hospital.



"Urge que a los trabajadores de los hospitales y sanatorios privados se les vacune porque no son los dueños de los hospitales como creen las autoridades, ellos son empleados como nosotros. Ellos también están recibiendo a todo tipo de pacientes. Muchos de los pacientes llegan por fiebre, llegan por diarrea, llegan por dolor, por malestar y son COVID".



Lamentó que trabajadores de salud murieran a la espera de ser inoculados a pesar de que el biológico ya se estaba aplicando para el personal de primera línea.



"Hemos tenido compañeros que han fallecido laborando. Las autoridades quieren seguir inmunizando a (profesores) cuando a nosotros, que somos de primera línea, no nos han inmunizado por completo", expuso.