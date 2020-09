Estallan contra CFE y cierran la Xalapa-Veracruz por tarifas abusivas

Para denunciar tarifas abusivas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por presuntamente incumplir con acuerdos firmados, integrantes del Movimiento de Resistencia Civil "La leyenda del Chucho el Roto" pararon la circulación de la carretera Xalapa-Veracruz.



Los manifestantes de colocaron justo a la entrada a la localidad de Cerro Gordo, en el municipio de Emiliano Zapata, cerrando el paso en la “Y”, donde el camino se divide entre la autopista y la vía libre.



Los pobladores exigieron la presencia de personal de la CFE o de Gobierno del Estado, afirmando que ha habido acercamiento de las autoridades previamente pero nunca han respetado sus peticiones.



“Estamos dispuestos a pagar tarifas pero tarifas justas”, dijo una de las mujeres en el sitio, acusando que les llegan recibos de hasta 4 mil pesos, cantidades que no pueden pagar ante la crisis que provocó la pandemia de COVID-19.



Comentaron que esta lucha la han mantenido desde hace 12 años y actualmente si no tienen trabajo no tienen forma de pagar por el servicio.



Al sitio, que permanecía cerrado hasta las 11:20 horas de este martes, llegaron elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil y Guardia Nacional.



Información completa más tarde...