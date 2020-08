Estallan padres por cobro de cuotas en primaria de Veracruz Puerto

Padres de familia de la Escuela Primaria Federal "Lilia Aurora Moltalván de Gómez", en la ciudad de Veracruz, protestaron para denunciar que la sociedad de padres condiciona la inscripción de los menores con que paguen las cuotas escolares de 800 pesos por padre, además de clases de baile y faena.



Explicaron que con mensajes de texto se les informó que este miércoles era el último día para presentar el comprobante de pago para registrar a los niños en el plantel ubicado en la colonia Geo Los Pinos.



"Por medio de WhatsApp nos pusieron fechas para cubrir las cuotas pero en ese mensaje nos dicen que debemos presentar el váucher, nos están condicionando que con la pandemia y muchos padres no tenemos la economía para pagar esa cantidad", dijo Miguel Lorenzo Camacho, padre de familia.



"Somos más del 50 por ciento de padres los que no pagamos y los que ya pagaron son de nuevo ingreso bajo el miedo de perder el cupo. Nos mandaron mensajes".



Tras la queja de los padres, se registró un enfrentamiento verbal con los representantes de la Mesa Directiva, a quien acusaron de presidirla desde hace 5 años y exigir el pago de cuotas, incluso cuando la SEV pidió analizar las cuotas hasta que el semáforo epidemiológico pasara a verde.



A decir de la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela, Paulina Vázquez, se dará una prórroga a los padres que no cuenten con el recurso para cubrir la cuota.



"Llegamos al acuerdo todo el Comité que se iba a cobrar una cuota voluntaria de 850 pesos. No condicionamos, si un papá llega con 300 y después pague lo demás, se les está diciendo que se puede", afirmó.



Tras el enfrentamiento, se acordó que este jueves se deberán presentar a que se registren y que la cuota se cubra posteriormente.