Estatales y municipales deben vigilar carreteras que les corresponden: GN

El Agente Mayor con jurisdicción en Xalapa de la Guardia Nacional, Víctor Hernández Flores, señaló que corporaciones estatales o municipales no se deben de deslindar de atender casos de robos y asaltos que se perpetran en carreteras federales y estatales.Explicó que la atención en las vías de comunicación se divide en tramos y cada policía es responsable de vigilar y atender las incidencias según sea el caso.En entrevista, reconoció que al mes se registran aproximadamente 10 robos de unidades en carreteras, principalmente en carreteras federales libres, es decir, en las que no se cobra peaje. Sin embargo, insistió que algunos tramos no competen a la Guardia Nacional.“Nosotros tenemos nuestra área de jurisdicción; también a veces toca que les toca a los compañeros estatales, municipales, entonces por lo regular siempre el 911, que es el que hace la llamada para que acuda la autoridad, tienen que tener un registro de qué autoridad le compete ese kilómetro o ese paralelo”, declaró.El agente reiteró que la seguridad de las carreteras de la capital está dividida respecto a la vigilancia, pues la Guardia Nacional División Caminos tiene su jurisdicción, así como las policías estatales.“Ahora sí que por eso nos vamos turnando los hechos de tránsito o accidentes que se llevan a cabo”, explicó.Hernández Flores añadió que los delitos como el robo de vehículos ha bajado hasta un 70 por ciento en la región de Xalapa gracias a la presencia de la Guardia Nacional.Aseguró que la sola presencia de sus elementos sirve como elemento disuasorio y destacó que ningún elemento ha sido sancionado por actos de corrupción.“Del 100 por ciento ha bajado como un 60 o 70 por ciento (…), todas las actividades ilícitas como el robo de vehículo particular, a tractocamiones, asaltos”, afirmó.