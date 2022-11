Este año en SEGOB no hay una sola denuncia de acoso sexual: Eric Cisneros

La Secretaría de Gobierno no tiene “un sólo caso” de acoso sexual, pese a la existencia de una recomendación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), afirmó el titular de dicha dependencia, Patrocinio Cisneros Burgos.Al comparecer ante diputados locales, afirmó que las medidas implementadas para frenar el acoso y hostigamiento sexual “han probado ser eficaces al no presentarse este año un sólo caso de hostigamiento o acoso sexual”.Por el contrario, sostuvo que en materia de cultura de paz y derechos humanos, se han logrado metas que reflejan una orientación más eficaz en la búsqueda de resultados.De esta manera, desdeñó las denuncias de una trabajadora que era acosada por su superior jerárquico, el exdirector general de Gobernación y el jefe de la Unidad Administrativa de SEGOB.De este caso, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) emitió una resolución en la que determinó que la mujer sí sufrió acoso sexual y se vulneraron sus datos personales, a diferencia de lo que había determinado la Contraloría General del Estado, que llegó a la conclusión de que no hubo faltas graves que sancionar.La sentencia del Tribunal exhibe que en su momento, además de la Contraloría, ni el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) ni la misma Secretaría de Gobierno mediante los órganos internos de control (OIC) actuaron con debida diligencia en las denuncias por acoso, hostigamiento y amenazas contra la mujer.Además de esta resolución del TEJAV, hace algunos meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya había llegado a esta conclusión. Pese a ello, Cisneros Burgos aseveró que los protocolos para la prevención de casos como este, dan resultados probados.