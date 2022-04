Este domingo 3 de abril inicia el horario de verano en México

Este domingo 3 de abril inicia el horario de verano y finalizará hasta el domingo 30 de octubre y su objetivo es disminuir la demanda de energía eléctrica, así como el consumo de los combustibles utilizados para su generación, de acuerdo con el Centro Nacional de Metrología (CENAM).Para este 2022, el horario de verano inicia el primer domingo de abril a las 2:00 de la mañana, momento en el cual los relojes se adelantan una hora y termina el último domingo de octubre a las 2:00 de la mañana, instante en el que los relojes se atrasan una hora.Aunque también puedes adelantar tu reloj antes de irte a dormir la noche de este sábado para amanecer con el nuevo horario la mañana del domingo.Cabe destacar que este cambio no aplica para los municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que realizaron el cambio de horario el domingo 13 de marzo a las 2:00 horas.En los municipios fronterizos, la finalización del Horario de Verano será el 6 de noviembre.El Horario de Verano se aplica en México desde 1996, por decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo.Se aplica durante el periodo de mayor insolación durante el año y consiste en adelantar una hora el horario local al inicio de dicho período y retrocederlo, también una hora, una vez transcurrido el periodo citado.Este cambio de horario se hace para disminuir la demanda de energía eléctrica, así como el consumo de los combustibles utilizados para su generación.Con este esquema se busca que la sociedad en su conjunto realice un mayor número de actividades a la luz del día, para propiciar mayores condiciones de seguridad pública.La propuesta de diputada perredista para abrogar el decreto por el que se estableció el horario de verano quedó pospuesta, aunque aún no se descarta que la Cámara de Diputados legisle en la materia.Cabe recordar que el jueves 31 de marzo se especuló sobre la posibilidad de debatir esa propuesta , surgida de las bancadas de MORENA, PT y PRD, como de urgente resolución; sin embargo, se determinó esperar, a fin de que las Secretarias de Energía, Economía y Salud enviaran una opinión sustentada sobre la viabilidad o no de derogar dicha estrategia.El lunes 4 de abril, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sostendrán un encuentro para analizar las respuestas y determinar si se unifican las tres iniciativas que existen al respecto a fin de debatirlas en el Pleno.