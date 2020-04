Este lunes, ya no abren depósitos y tiendas de cerveza en Coatepec

El regidor tercero del Ayuntamiento de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que a partir de este lunes, depósitos y tiendas de cerveza cerrarán sus puertas, al no ser productos de necesidad básica.



Entrevistado, dijo que con estas acciones se cumple con el decreto emitido por el Gobierno Federal entorno a la contingencia por Coronavirus y que incluye el cierre de algunos giros de negocios.



“Se está haciendo efectivo este decreto emitido, las actividades no esenciales deben de suspenderse hasta el 30 de abril, el Cabildo se pronunció para cumplir este decreto”, detalló.



Asimismo, señaló que algunos vendedores del parque Miguel Hidalgo fueron invitados a retirarse como es el caso de globeros y betuneros, cuyos productos tampoco son de primera necesidad.



Agregó que en el caso de comercios de alimentos en este mismo parque y que se manifestaron hace algunos días para pedir ampliación de horario, aseveró que el ayuntamiento no resolvió a su petición, por lo que tendrán que respetar la decisión.



“El ayuntamiento no resolvió ampliar el horario”, acotó.