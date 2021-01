Este martes, conversatorio sobre escritores brasileños

Desde la librería Los Argonautas, este martes vía streaming, a partir de las 19:00 horas, será transmitido “Estación Brasil, panorama actual del libro brasileño”, charla en la que participan el escritor xalapeño Rafael Toriz y el editor Emiliano Becerril.



Rafael Toriz, premio nacional de ensayo Carlos Fuentes 2004, considerado uno de los jóvenes hijos pródigos de Xalapa, invitó a participar en esta charla a Emiliano Becerril, de los contados editores mexicanos que publican literatura brasileña y portuguesa.



“Se nos ocurrió contar un poco del estado actual de la literatura brasileña, de dialogar con los autores que Emiliano ha publicado y qué mejor escenario que la librería ‘Los Argonautas’, siempre tan receptiva y, ahora que no se puede hacer nada por la pandemia, surge esta charla”.



“Momento oportuno para revisar un poco el trabajo de los escritores brasileños, en especial de los que forman parte del catálogo Elefanta, editorial mexicana abocada a los libros de ensayo, narrativa, arte, poesía y divulgación”.



Entre los autores que serán tema de la charla, aparecen los trabajos de Rubén Fonseca, Alfonso Henriques de Lima Barreto, mejor conocido como Lima Barreto; y Glauber Rocha, entre otros.



Con esta charla se da visibilidad a escritores portugueses cuya obra, por no ser comercial, es poco conocida en nuestro país, de ahí lo importante que es hablar de sus trabajos.



Emiliano Becerril, desde que estudio lengua portuguesa en Brasil, descubrió autores talentosísimos, que inicialmente pretendió traducir al español pero al no encontrar editorial que lo publicara, optó por hacerlo él mismo. Ahí surge Elefanta Editorial. Todo un fenómeno editorial en nuestro país.



No olvide participar desde casa en esta charla que augura amenidad. Para más información, busque la página de “Los Argonautas” en Facebook.