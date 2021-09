Este martes inicia registro de vacunación contra COVID para menores con comorbilidades

Este martes inicia el registro para la vacunación contra COVID-19 de menores con comorbilidades, informó el Delegado de Programas para el Desarrollo Social en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al reverso que hasta el momento se han aplicado 6 millones de dosis en la entidad.El funcionario federal adelantó que este 28 de septiembre comenzará la inscripción en la plataforma de la Secretaría de Salud, para que jóvenes de 12 a 17 años que presenten comorbilidades puedan acceder a su vacunación.En este sentido, destacó que para estos casos las autoridades sanitarias generarán los protocolos pertinentes para corroborar que las personas inscritas efectivamente presenten este trastorno.Manuel Huerta dejó en claro que los menores que no presentan padecimientos, no serán vacunados hasta que haya un consenso científico que lo avale.En otro orden de ideas, destacó que hasta el momento se han aplicado alrededor de 6 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis a las diferentes generaciones de ciudadanos veracruzanos, y señaló que restan 73 municipios para cubrir en su totalidad la atención a los jóvenes de 18 a 29 años.No obstante, pidió a la población no bajar la guardia, continuar tomando las medidas de higiene recomendadas, “porque la vacuna no elimina la posibilidad de contagio, pero sí asegura que se reduzcan las complicaciones, hospitalizaciones y desenlaces fatales”, reiteró.