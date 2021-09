Este miércoles concluyó pago a 67 mil damnificados por huracán: Delegado

Este miércoles concluyó el pago para 67 mil afectados por los efectos del huracán Grace, lo cual se hizo directamente destinando más de mil 700 millones de pesos, afirmó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Indicó que en total serán más de 70 mil los beneficiados pero el pago será vía bancaria y no en mesas de atención como se hizo en los municipios inicialmente.El apoyo que se dio tras la declaratoria de emergencia en 28 municipios fue para la reconstrucción de viviendas dañadas y de cosechas afectadas, principalmente maíz."Estamos pagando a los remisos de allá que son como 5 mil 500, es decir que hoy ya estamos cerrando esta etapa de los pagos que se dieron directo a la gente, estamos pagando por lo tanto 67 mil de 69 mil los que quedan y tienen cintillos van a poder cobrar pero va a ser vía banco, ya no por vía mesas de atención".El funcionario federal, destacó que se logró el diálogo y se llegó a acuerdos para que afectados en Papantla fueran beneficiados recibiendo sus apoyos de manera directa y aplicados en la rehabilitación de sus inmuebles afectados.Los damnificados recibirán en una segunda etapa, enceres domésticos que serán distribuidos por el Ejército Mexicano y cuyo presupuesto no está considerado en esta primera fase de entrega."La fase que viene es que la SEDENA les entregue a los afectados los enceres domésticos que perdieron (...) hay otra etapa de restablecimiento que no lo hacemos nosotros, que lo hacen ellos, que es entregarle el colchón, la cama, lo que hayan perdido directamente en la casa de los afectados".A diferencia de lo sucedido con los afectados del huracán "Karl" en el 2010 que a los damnificados "si acaso les dieron 2 botes de pintura COMEX, 700 pesos y 10 mil pesos algunos porque ni si quiera todos de los electrodomésticos que perdieron", en esta eventualidad, el apoyo fue de manera directa y de forma inédita, aseguró el representante de la Secretaría de Bienestar.