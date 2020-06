Este miércoles, IVAI reanudará parcialmente actividades con plan de higiene

A partir de este 1 de julio, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) reanuda de manera parcial sus actividades para llevar a cabo la admisión o desechamiento de aquellos medios de impugnación que se encuentren por emitir resolución final.



El Órgano de Gobierno del IVAI determinó que para resguardar la seguridad y salud de los trabajadores se activará un plan de supervisión e higiene con el fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y entre las acciones que se implementarán será la instalación de un filtro sanitario, uso de cubrebocas y mascarillas, sanitización de las instalaciones y aplicación de gel antibacterial.



Asimismo, se acordó que el Pleno del IVAI reinicie sesiones para resolver recursos de revisión y denuncias por datos personales, los cuales serán notificados a los sujetos obligados y recurrentes por medios electrónicos.



Y se habilitará Oficialía de Partes a partir de mañana miércoles con un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde para la recepción de medios de impugnación iniciales, e informes justificados en los casos en que los Sujetos Obligados así lo estimen pertinente.



Con ello se pretende atender las denuncias presentadas por datos personales y avanzar en su resolución y así evitar que el rezago no siga acumulándose; mientras que las notificaciones serán realizadas a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas, Infomex y vía correo electrónico según corresponda, pero no correrán los plazos ni términos hasta que el Instituto dicte el acuerdo en el que determine reanudar las actividades de forma regular.



No obstante, continúa la suspensión de plazos y términos hasta el 15 de julio del año en curso en lo que se refiere a la tramitación de recursos de revisión, denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia y por presunta vulneración de datos personales o cualquier otro tipo de requerimiento o procedimiento efectuado por el Instituto.



Así para la atención de solicitudes de acceso a la información con excepción de las relacionadas con la emergencia sanitaria por el COVID-19”.



También se acordó que los trabajadores mayores de 60 años y/o con enfermedades crónicas degenerativas como con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y con inmunodeficiencias, así como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, continuarán laborando a distancia.