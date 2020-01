Estén o no adheridos al INSABI, Estados tienen garantizado presupuesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados tienen garantizado el presupuesto para la salud, estén o no adheridos al Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI).



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que con el nuevo organismo de salud se busca garantizar el acceso a la salud para la población mexicana.



“Los Estado tienen garantizado el presupuesto de salud, estén adheridos o no, sin ninguna condición, sin ningún problema. Lo que queremos es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos”, dijo.



Indicó que se busca que no haya más corrupción en el tema de salud, “evitar que siga habiendo negocios como se hacían anteriormente donde se dejaba tirada las construcción de hospitales y se llevaban los anticipos”.



“Tenemos muchísimos hospitales, centros de salud tirados y por eso la escasez de medicamentos. Eso se termina y se establece este modelo. Se robaban muchísimo dinero, miles de millones de pesos, solo en la compra de mecimientos, pero eso se termina”.



López Obrador no quiso polemizar acerca de aquellos Gobernadores que no han querido adherirse al INSABI y confió en que antes del 31 de enero -plazo para que los estados se sumen al nuevo organismo de salud- se sumen a este.



“Nosotros vamos a esperar todavía a que concluya el término legal, no queremos polemizar sobre esto. Ya se ha conseguido que un número importante de Gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes del término del plazo, el 31 de enero, se adhieran otros.



El mandatario indicó que en el tema de salud cada quien asume su responsabilidad y “en el caso nuestro, porque tenemos que ser respetuosos de la ley, es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención, todo lo que se requiera, trátese de la enfermad de que se trate, cueste lo que cueste”.



Aseguró que el Seguro Popular estaba limitado a un cuadro básico, debido a que no se atendían enfermedades si no estaba en ese cuadro, y señaló que “aquí (en el INSABI) es atención a todos los pacientes, atención y medicamentos gratuitos”.



Señaló que hace 40 años se reformó la Constitución y “quedó establecido el derecho a la salud para el pueblo y eso era letra muerta y lo que queremos es que en los hechos se cumpla lo que establece la Constitución”.



“Es un choque de mentalidad porque para el conservadurismo es inconcebible. ‘¿Cómo salud gratuita?’, si el proyecto de ellos era privatizar la salud, privatizar todo. Es un desconcierto, están aturdidos, y en ocasiones desquiciados, pero no se debe de olvidar que nosotros llegamos después de un movimiento para la transformación. No es más de lo mismo. Ese es el fondo de todo”.



López Obrador mención que si es “populista” garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio “entonces que me anoten en la lista”.