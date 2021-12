Estiman aplicar dosis de refuerzo a un millón de adultos mayores de Veracruz

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado en Veracruz de los Programas Sociales del Gobierno Federal, indicó que se aplicarán dosis de refuerzo contra el COVID-19 a 60 mil personas mayores de esta Capital; en el puerto de Veracruz serían 70 mil y en todo el Estado aproximadamente un millón.Previo a la reunión que sostuvo con los Alcaldes electos de la Región Capital, reiteró que el biológico a suministrar será el de la farmacéutica AstraZeneca y se aplicará en nueve sedes de Xalapa.La inmunización se desarrollará del 13 al 17 de diciembre mediante un listado de apellidos en orden alfabético que facilite el proceso de quienes necesitan la dosis."De la letra ‘A’ a la ‘D’ el primer día, 13 de diciembre; el 14 de diciembre de la ‘E’ a la ‘I’; el 15 de diciembre de la ‘J’ a la ‘N’; el 16 de diciembre de la ‘O’ a la ‘S’ y el 17 de diciembre de la ‘T’ a la ‘Z’", dijo.Las sedes serán el Gimnasio Omega, el Gimnasio del FOVISSSTE, la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, el Centro de Atención Múltiple de la colonia Constituyentes, la Torre El Olmo, el Gimnasio de La Lagunilla, la Telesecundaria de la Colonia Rafael Lucio y el Salón Ejidal de El Castillo.Como requisitos se debe contar con una identificación oficial, tener más de 60 años, haber recibido las dos dosis previas y ser del municipio de Xalapa, de lo contrario no podrán ser inoculados."La vacuna que complementa este refuerzo es AstraZeneca para todos, ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) validó y bueno, con estos dos municipios empezamos y vamos a seguir vacunando, esperemos que antes de la Navidad hayamos terminado en los polivalentes", manifestó.El funcionario señaló que si se presenta algún adulto mayor que no haya sido inmunizado previamente también se le atenderá, siempre y cuando sea de esta ciudad o del puerto jarocho."Este esquema lo vamos a llevar a todos los municipios, si vienen de otro no se va a vacunar, estrictamente del municipio, por eso cuando se van a vacunar les pedimos la identificación y si no trae la referencia de la residencia, tendremos que pedirles el comprobante".