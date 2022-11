Al advertir que no es un buen momento para endeudarse, el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM), Fernando Arana Watty, afirmó que la iniciativa privada promueve que durante El Buen Fin las personas hagan “compras responsables” y necesarias.“No se les recomienda endeudarse, no son años o épocas para endeudarse. Lo que se está promoviendo en El Buen Fin es un consumo donde tengan algún descuento. Las personas deben saber qué es lo que necesitan y eso buscarlo con descuento en esta campaña, con algún plazo sin intereses, que eso ayuda también”, expresó.El empresario comentó que si bien la situación económica que vive el país podría desalentar las compras durante ese fin de semana, dijo esperar que se superen las ventas de 2021.“Creemos que las ventas y derrama van a incrementar un 10 por ciento. El año pasado a nivel nacional se dio una venta de 100 mil millones de pesos, ahorita creemos que suba a 110 o 115 mil millones de pesos a nivel nacional, no al mismo ritmo que se veía en El Buen Fin (antes de la pandemia de COVID-19), porque sí se han incrementado el costo de los productos”, precisó.Arana Watty sugirió a quienes estén pensando en comprar durante ese periodo de ofertas, hacerlo con conciencia y que sean cosas necesarias para su familia y hogar, como ropa y zapatos.“Ni irnos con el relumbrón de los descuentos y después son productos que no utilizamos”, precisó al recomendar también revisar que efectivamente se estén brindando descuentos en los precios y no se trate de una simulación.“Estar muy atentos para documentar estos abusos y presentar la denuncia. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) está poniendo mucho énfasis en El Buen Fin para cuidar que no haya abuso con los consumidores y ante cualquier denuncia de este tipo pueda actuar inmediatamente”, expresó.Insistió que es importante hacer compras “inteligentes” y checar los precios con antelación para no llegar a las tiendas y comprar lo primero que se vea que esté más económico.El líder del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa añadió que si se necesita algún producto en particular, también se puede revisar en las páginas de Internet su precio, e incluso comprarlo allí y pedir el envío a domicilio.