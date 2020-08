Estos son los horarios y canales para el regreso a clases: Aprende en Casa II

Por su parte, Educación Media Superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 canales de Ingenio Tv y Milenio.En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, dio a conocer los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa II.Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días entre las 07:30 de la mañana y las 23:00 horas. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirán publicidad ni propaganda de ningún tipo: ni comerciales, del gobierno ni de los partidos políticos.Los programas y contenidos educativos de educación a distancia se organizaron de acuerdo con el número de estudiantes que tiene cada subsistema: habrá 3 canales para educación básica y 2 para media superior.Para educación básica que comprende preescolar, primaria, secundaria se transmitirán por los siguientes canales 11.2, 5.2, 7.3 y 3.2 a través de Canal Once, Televisa, Tv Azteca, Ingenio Tv e Imagen Televisión.Por su parte, Educación Media Superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 canales de Ingenio Tv y Milenio.Barras de programación educación básica y bachilleratoLa programación para educación básica se dividió en tres barras, la primera es dedicada a educación inicial y educación especial; la segunda es para preescolar y la tercera para educación primaria. Ésta se transmitirá en diversos horarios y canales de televisión para poder ser consultados en el tiempo que tenga disponible el menor, así como las madres, padres y tutores.Te presentamos los horarios:Debido a que se agregaron nuevos canales para la transmisión de la programación Aprende en Casa II, el secretario de Educación Pública exhortó a las familias a programar los canales en sus televisores, ya que en algunos no se hace de manera automática.Te explicamos cómo programar tu televisión de acuerdo a un video presentado por la SEP.1.- Oprime el botón MENÚ de tu control remoto y selecciona instalación o configuración.2.- Selecciona búsqueda de canales o similar.3.- Elige búsqueda automática o sincronizar nuevos canales.4.- Espera a que el receptor encuentre todos los canales disponibles.5.- Cambia el canal y encuentra Televisa 5.2, One Niñas y niños 11.2, TV Azteca 7.3, Imagen Televisión 3.2, Milenio Televisión 6.3 e Ingenio TV 14.2.