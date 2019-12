Este domingo, en calles del , en la ciudad de Veracruz, el conductor de un automóvil tipo Mustang, no frenó a tiempo y se estrelló contra el ventanal de una tienda OXXO dejando severos daños materiales.



Esto se generó en las calles de avenida La Herradura y la calle de Lazo.



Al parecer el conductor, no disminuyó la velocidad y acabó adentro de las instalaciones, causando destrozos.



A ese punto se aproximaron los elementos Policía Estatal y Tránsito Municipal para tomar conocimiento, asegurando el carro, pues su conductor lo dejó abandonado mientras escapaba para no ser detenido.



El vehículo Mustang fue levantado por una grúa y llevado al corralón para su puesta a disposición de la UIPJ. Los daños materiales fueron cuantificados en varios miles de pesos, sin reportarse lesionados.