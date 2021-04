Estudiantes de Veracruz podrán seguir con clases virtuales tras regreso a aulas

Aun con el posible regreso a clases presenciales en próximos meses en Veracruz, los padres de familia que no permitan el regreso de sus hijos a las aulas por miedo a contagio no tendrán ningún problema, ya que habrá actividades híbridas y podrán continuar con clases virtuales.



El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, dejó en claro que se respetará la decisión de los padres de familia, aunque comentó que de acuerdo con los estudios que se han realizado, es más elevado el porcentaje de padres que desean que sus hijos ya puedan retornar a las aulas.



En este sentido, estimó que la mayoría de los niños y jóvenes regresarían a las clases físicas pero igualmente se mantendrá el mismo programa y esquema de las clases virtuales, como se ha venido haciendo.



"Es respetar el derecho de madres y padres de familia en el sentido de que no quieran mandarlos", expuso.



Durante la conferencia de este lunes en Palacio de Gobierno, Zenyazen Escobar aclaró que el regreso sería de manera escalonada, comenzando en aquellos municipios que estén en verde y poco a poco ir sumando escuelas de todos los niveles.



"La mayoría de padres y madres de familia piden ya regresar con todas las medidas que se están planificando".



De igual modo, garantizó aulas seguras para los estudiantes, con docentes vacunados y con todas las medidas sanitarias correspondientes.



“Se limpiarán y sanitizarán todas las escuelas, previo a su regreso, además que se mantendrán filtros en las entradas, para evitar el contagio entre menores y docentes”, expuso al agregar que se entregarán kits de limpieza que incluyen gel desinfectante, termómetros, jabón, etcétera, para las 24 mil escuelas del Estado.