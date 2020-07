Estudiantes volverían al aula con 60% de pérdida de aprendizaje: Académico

Expertos en temas de aprendizaje advirtieron de una pérdida de aprendizaje de 60 por ciento debido a la ausencia en las aulas de niños, niñas y adolescentes, observó el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara.



“En todo el mundo, no sólo Xalapa y la región, en todo el mundo experimentamos una pérdida de aprendizaje por la pandemia; desde marzo los niños no están físicamente en las escuelas y eso genera un impacto muy fuerte”.



El docente advirtió de pérdidas de aprendizaje importantes, incluso de un 60 por ciento y donde prevé una probable afectación en matemáticas y en lectura.



Agregó que en el caso de Veracruz, influye el factor de una alta población rural, semirural y urbano-marginada sin acceso al internet.



Cabe destacar que de acuerdo con la evaluación del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en el Estado de Veracruz sólo 35.4 por ciento de los hogares cuenta con conexión a internet.



“Muchísimas de las actividades en casa se planearon a partir de que se contaba con este abasto y eso no se ha hecho”.



Reconoció que la Secretaría de Educación de Veracruz destacó entre las primeras en esbozar un modelo de escuela en casa para localidades sin servicio de internet.



“Sin embargo, se prevé un rezago de aprendizaje muy importante: muchos niños van a llegar habiendo perdido lo que habían avanzado y hay situaciones muy complicadas para el regreso”.



Hevia de la Jara enfatizó que los docentes igual requieren contar con herramientas para poder detectar y cuantificar el rezago educativo no a nivel de una sola aula, sino por cada estudiante.



“Hay muchas posibilidades y nosotros estamos en diálogo con la Secretaría de Educación para dotar estas herramientas, que los docentes tengan herramientas para calcular el rezago de cada niño cuando se regrese de la pandemia”.



Con tales herramientas, los docentes pueden diagnosticar las actividades de convivencia en casa de las y los menores, potenciar la capacidad de convivencia y la solución de problemas por la vía pacífica.



Además, el académico enfatizó en aplicar herramientas para medir los niveles de motivación de los estudiantes de ir a la escuela; dado que con cada escenario de crisis, muchos abandonan los estudios para conseguir el sustento diario.



“Muchos no le encuentran sentido ir a la escuela y para reducir ese abandono, la motivación es esencial, la escuela no es para aprender fracciones, sino para convivir, para hacer amigos y ser mexicanos”.