EU pide a sus ciudadanos “mayor precaución” por crimen en Veracruz

El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en general no viajar a México debido a la pandemia de COVID-19 y pide a aquellos en el país que tomen mayores precauciones debido al crimen y los secuestros. Entre los niveles de alerta publicados en su Alerta de viaje , Veracruz se encuentra en el más bajo, junto con estados como Yucatán, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, en el que no pone restricciones a empleados del Gobierno norteamericano para visitar la entidad, pero pide "ejercer mayores precauciones debido al crimen".Debido a la pandemia y la violencia, el Departamento de Estado de la Unión Americana coloca a México en nivel de Alerta 4 y pide no visitarlo.Los estados a donde se pide no viajar debido al alto índice de delitos y secuestros son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.Los estados donde se pide reconsiderar viajar son Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, también por la delincuencia."Ejercer mayores precauciones debido al crimen. No hay restricciones de viaje para empleados del Gobierno de Estados Unidos", dice para el caso de Veracruz.La alerta de viaje norteamericana señala que los grupos criminales armados atacan y roban embarcaciones comerciales, plataformas petroleras y embarcaciones de suministro en alta mar en la Bahía de Campeche y expresa que el gobierno de Estados Unidos tiene capacidad limitada para ayudar a sus ciudadanos en muchas áreas de México, por lo que los invita a quedarse en casa en su propio territorio.Sin embargo, precisa que si decide viajar a México, cada ciudadano deberá consultar la página web de la Embajada de EE. UU. con respecto a COVID-19 y el sitio https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html para mayor información sobre la expansión de la enfermedad.Deberá mantener informados a sus compañeros de viaje y familiares sobre el trayecto a realizar, procurando llevar activa la ubicación GPS.Si aborda un taxi tome una foto del número de la unidad y/o matrícula y envíe un mensaje de texto a un amigo. Utilice carreteras de peaje cuando sea posible y evite conducir solo o de noche. En muchos estados, la presencia policial y los servicios de emergencia son extremadamente limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades.Tenga más precaución cuando visite bares, clubes nocturnos y casinos locales. No muestre signos de riqueza, como usar relojes o joyas costosos. Esté más atento cuando visite bancos o cajeros automáticos.Inscríbase en el Programa de inscripción de Smart Traveler (STEP) para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia. Siga al Departamento de Estado en Facebook y Twitter. Revise los informes sobre delitos y seguridad de México. Elaborar un plan de contingencia para situaciones de emergencia.