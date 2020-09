Evade Diez Francos responder si participaría en próximas elecciones

El exalcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dijo que es muy pronto para decir si quiere ir a una nueva contienda electoral, de igual forma no definió por qué partido lo haría.



"Hay mucho tiempo", acto seguido se le insistió si le gustaría o no participar en las próximas elecciones a lo que dijo: "ni sí, ni no".



-Se rumora que podría ir por MORENA ¿es verdad?



-Te estoy diciendo que no he decidido si voy o no. Entonces no puedo decir que voy por MORENA o por el PRI o por el Vaticano.



¿Su corazón sigue latiendo rojo?



- Mi corazón sigue siendo mexicano, veracruzano, orizabeño. La ciudad va bien y debe continuar así sí, es lo que quieren los orizabeños.



Algunas personas dicen que la continuidad sería Juan Manuel Diez ¿usted respondería a ese llamado de la gente?



-La continuidad son los orizabeños que fueron los que les dieron la oportunidad a los siguientes alcaldes entre ellos a mí. La continuidad es Orizaba y ellos deciden.



Señor circula una caricatura donde lo ponen a usted en una carrera, pero no a la alcaldía sino a la gubernatura ¿qué opinión le merece?



-Fumaron mariguana el que la hizo y alguien más. Estamos en el 2020 y no sé si llegue. Si me aseguran que voy a estar sano y que voy a sobrevivir de COVID-19, te lo firmaría.



Este día Diez se reunió con el dirigente estatal, Marlon Ramírez y algunos otros priistas como el ex diputado Jorge Carvallo Delfín, Juan del Bosque Márquez, Igor Rojí López, Enrique Hernández Olivares, entre otros. La cita fue en uno de los salones del Poliforum Mier y Pesado; pero privada.



Sin embargo, el exalcalde aseguró: "solo recibí a mis amigos en un desayuno y vengo acá apoyar a un partido que me dio la oportunidad", concluyó.