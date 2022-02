Evangélicos instan a ciudadanos hacer efectiva la democracia participativa

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, exhortó a toda la población a participar en las votaciones para la revocación de mandato y no "quedarse a ver el futbol".El dirigente recalcó que en ocasiones hay poco interés en las participaciones políticas porque se cree que no afecta pero que en realidad afecta mucho, para bien o para mal.Asimismo, destacó que en México se tiene una cultura de exigir pero no participar y que en ocasiones se prefieren hacer otras actividades en lugar de "perder" media o una hora en las filas.El ciudadano se queja mucho pero cuando debe de tomar una decisión o emitir un voto, no va, prefiere quedarse a ver el futbol o con su familia.El líder evangélico comentó que la mentalidad del ciudadano debe cambiar y hacer efectivo este derecho que también debería ser obligación como en otros países.Manifestó que aunque no existe tanto recurso para este tipo de consulta, se debería de ampliar el horario, para que más gente pueda participar.Por último, insistió en participar pues en esta consulta se reflejará la verdadera opinión de los mexicanos."Lo más importante es emitir nuestro voto ese día y ahí se va a decidir si los ciudadanos mexicanos quieren la continuidad de este gobierno o mandan a su casa a nuestro Presidente", finalizó.