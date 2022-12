Ex Convento de San José, en Orizaba, libre de zonas con riesgo de derrumbe

La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Irma Becerril Martínez, aseveró que gracias a las acciones que se han hecho de restauración en el Ex Convento de San José, en la actualidad ya no hay zonas de riesgo de derrumbe.“Ya no hay zonas en riesgo de caerse, afortunadamente se logró consolidar la parte que representaba algún riesgo para el usuario. Ahorita lo que tenemos es que nos faltan restaurar muros, algunas cubiertas, efectuar ciertos trabajos en zonas donde no hay cubiertas”.Reconoció que aún falta mucho por hacer en el edificio, pues es muy grande y se requiere una inversión millonaria. “Pero estamos muy agradecidos con el municipio por la parte de confianza técnica que ha tenido al instituto, para la supervisión técnica”.Por ahora continúan con la parte de restauración arquitectónica y como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siguen supervisando la parte técnica para que los procesos sean los adecuados para el monumento histórico.“Avanzamos en la consolidación de lo que llamamos: a los muros, entrepisos que estaban colapsados por falta de mantenimiento y factor siniestros naturales, entre ellos sismos. Afortunadamente como todos sabemos el proyecto se fue para un programa federal”.Resaltó Becerril Martínez que fueron dos etapas únicamente y la tercera ya no hubo el presupuesto federal, sin embargo el Ayuntamiento de Orizaba está dándole seguimiento a la parte de la restauración arquitectónica junto con el INAH.