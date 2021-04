Ex subsecretario de Finanzas de Duarte busca saber de qué se le investiga

El ex subsecretario de Administración y Finanzas y ex secretario particular de Javier Duarte de Ochoa, Juan Manuel del Castillo intenta conocer el contenido de la carpeta de investigación en su contra.



Aunque durante el gobierno yunista y con Jorge Winckler Ortíz al frente de la Fiscalía General, no hizo ningún intento por obtener un amparo, ahora, desde el año pasado, busca la protección de la justicia federal, de manera particular para conocer de qué se le investiga.



Por ello, promovió el juicio de amparo 12/2020 ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Boca del Río.



De manera particular busca ampararse por la omisión de permitir la consulta de carpetas de investigación iniciadas en su contra, así como la omisión de expedirle copia de las mismas y facilitarle su número y cuántas existen integradas y la omisión de contestar su petición formulada por escritos de 4 y 16 de mayo de 2017, dentro de la carpeta de investigación CIFESP/402/2016/VI-11, del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, con sede en Xalapa.