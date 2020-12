Exagerado decir que aumento al salario mínimo provocará quiebra de empresas: AMLO

Al lamentar que no logró un acuerdo con el sector empresarial para el aumento de 15% del salario mínimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una exageración decir que con el incremento las empresas van a quebrar.



“¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20 los países con más riquezas en el mundo y vamos a ocupar el lugar 76 en el salario mínimo en el mundo? Se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial”.



En su conferencia de prensa desde el cuartel de la Guardia Nacional de Bavispe, Sonora, el titular del Ejecutivo explicó que el sector empresarial propuso un aumento del 10% pero los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) consideraron que no era suficiente.



“Lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor pero considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión”.



El Presidente López Obrador recordó que en los dos años anteriores, su administración ha aumentado el salario mínimo con el apoyo de los tres sectores y no ha aumentado la inflación como dicen los neoliberales y tecnócratas, a quienes retó a argumentar porque mintieron que no se aumentaba el salario porque habría inflación.